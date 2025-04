Formiche.net - Cosa si sono detti Elkann e Trump alla Casa Bianca

In attesa della nomina di un nuovo ceo, il presidente di Stellantis si è recato ieri, in qualità di capo azienda, determinato a mantenere aperto il dialogo con il governo degli Stati Uniti, un mercato che impiega circa 75 mila lavoratori, genera oltre 63 miliardi di euro di fatturato e consegna 1,4 milioni di auto.“Abbiamo parlato di alcuni problemi legati all’ambiente, che ci impegneremo a risolvere”, ha detto il presidente ai giornalisti. Secondo i media americani nel corso dell’incontro il tycoon avrebbe dichiarato infatti di voler ripristinare standard meno rigidi sulle emissioni delle auto, tornando ai regolamenti in vigore nel Paese fino al 2020. I temi infatti toccati da questo appuntamentostati la competitività del sistema automotive nordamericano, su cuisi era espresso la scorsa settimana in una call con gli analisti, e l’accessibilità economica dei prodotti fabbricati negli Stati Uniti e le implicazioni sulla domanda.