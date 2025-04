Formiche.net - Cosa sappiamo di Xiaofeng Wang, il professore sparito a Bloomington

Venerdì l’Indiana Universityha rimosso il suo profilo, quello della moglie e le loro informazioni di contatto dal sito web. Le loro due case sono state perquisite dal Federal Bureau of Investigation e dal dipartimento per la Sicurezza interna. Non si sa dove si trovino. L’università, che non ha spiegato le sue mosse, sostiene di averlo licenziato lo stesso giorno dell’irruzione nell’abitazione. Secondo i media americani, l’università avrebbe scoperto cheaveva accettato un impiego presso un’università a Singapore, portando così al suo licenziamento da parte dell’ateneo statunitense.È il mistero di, un informatico noto per le sue ricerche su sicurezza informatica, crittografia e privacy,e responsabile della ricerca presso la Luddy School of Informatics, Computing and Engineering dell’Indiana University