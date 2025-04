Liberoquotidiano.it - "Cosa accadrà tra un anno esatto": sinistra spianata

Italo Bocchino ospite a Otto e Mezzo, il talk show di approfondimento politico condotto da Lilli Gruber su La7, interviene sul dibattito che riguarda la condanna di Marine Le Pen a 4 anni di carcere e a 5 di ineleggibilità. Come vi abbiamo raccontato, la Corte d'appello francese ha fatto sapere che il verdetto sul ricorso della leader del RN arriverà nel 2026, in tempo per elezioni all'Eliseo previste per il 2027. E di fatto su questo punto è arrivato l'intervento del direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che profetizza già una seconda condanna per la Le Pen: "Eh, questo è positivo, così prima del voto, nel caso in cui il verdetto venisse confermato, la Le Pen avrebbe già due corti differenti che si esprimerebbero sul suo caso". Bocchino ascolta e subito replica per le rime: "Io vi dico unachiara.