Corsi promossi da Confindustria Benevento e Its Academy Energy Lab | quattro assunti da Idinamic Italia

Leggi su Ildenaro.it

Idnamicsrl, azienda socia dell’ItsLab e leader nel settore dell’installazione, manutenzione e gestione di torri per la misurazione del vento, a partire dal 31 marzo, ha inserito nel proprio organicoallievi del corso dell’ItsLab Tecnico superiore per la manutenzione di impianti ad energie rinnovabili, avviato a novembre 2023 con conclusione a settembre 2025.Fondamentale in questo percorso il ruolo di, attivamente impegnata nella promozione deidi studio offerti dall’ItsLab, nelle proprie attività di supporto del tessuto produttivo nella ricerca di figure professionali idonee.Allo scopo di rendere fisicamente vicini il mondo della formazione e quello produttivo, oltre che rafforzare la collaborazione con ItsLab, un’intera ala dello stabile die Ance di Piazza Risorgimento sarà adibita ad ospitare aule, laboratori ed uffici dell’ITSLab.