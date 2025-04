Lortica.it - Corriere di Arezzo: 40 anni di informazione locale

Leggi su Lortica.it

Ildifesteggia 40di attività con una serie di iniziative che sottolineano il suo ruolo nell’. La presentazione ufficiale si è svolta a Palazzo Strozzi Sacrati, alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, del presidente del Corecom Marco Meacci, del direttore del GruppoSergio Casagrande e del vicedirettore Federico Sciurpa.Il quotidiano, nato il 3 aprile 1985 comeAretino e poi Gazzetta di, celebrerà il suoversario con una mostra storica e un evento speciale al Teatro Petrarca.Il valore dell’“Ildiè una voce fondamentale per il territorio – ha dichiarato il presidente Giani –. Il pluralismo dell’è essenziale per la crescita delle comunità, e testate come questa rappresentano un punto di riferimento per i cittadini.