Corriere dello Sport | Inter-Napoli tutto d’un fiato

: “”">MILANO – L’Atalanta è di fatto fuori dalla corsa scudetto. Lo dice la classifica, lo conferma Gasperini, e lo ribadisce anche Alberto Polverosi sul, pur invitando alla cautela finché l’aritmetica non chiuderà i giochi. A contendersi il titolo sono rimaste, separate da tre punti ma con venti gol di differenza a favore dei nerazzurri. Inizia adesso uno sprint finale infuocato, con otto giornate da disputare (dodici per l’considerando coppe e impegni extra).Calendario alla mano, sembrerebbe favorito il. Come osserva Polverosi, i partenopei affronteranno una sola squadra in corsa per l’Europa (il Bologna), mentre l’ne incontrerà tre (Bologna, Roma, Lazio). Entrambe dovranno vedersela con club in lotta per non retrocedere: ilaffronterà Empoli, Lecce, Parma e Cagliari; l’Parma, Cagliari, Verona.