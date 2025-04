Davidemaggio.it - Corona vs Berlinguer: “La smetta, sono 70 anni che fa televisione”

Leggi su Davidemaggio.it

“Era un po’ che non mi faceva arrabbiare”, dice Bianca. E in effetti era parecchio tempo che non si vedevano scontri con Mauro. Questa sera, in apertura di puntata di E’ Sempre Cartabianca, è andata infatti in scena un’accesa discussione tra i due. Il motivo? Un libro che disturbava l’inquadratura dell’alpinista e scrittore in collegamento.Buonasera, non possiamo manco fare l’inquadratura perché c’è in primo piano il libro. Magari lo spostiamo almeno per vedere lei? Si faccia dare la percentuale per questo libro che sta sempre in primo pianoesordisce la, con una risata e un certo fastidio, appena aperto il consueto collegamento.Guardi Bianchina, vogliamo cominciare bene.ha ribattuto, trovando la pronta replica della conduttrice, ferma sulla sua posizione: “Se vogliamo cominciare bene, mi deve far fare bene l’inquadratura”.