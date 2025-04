Ildifforme.it - Corigliano Rossano, una tragedia nella notte scuote il centro storico: donna morta carbonizzata nella propria casa

Leggi su Ildifforme.it

Unaha perso tragicamente la vita dopo un incendio divampatoabitazione. E' accaduto ae sono in atto gli accertamenti per chiarire le cause che hanno portato al rogoL'articolo, unailproviene da Il Difforme.