Coppa Italia Inter cresce il montepremi del torneo | si può vincere fino a 76 milioni di euro! I dettagli

Internews24.com - Coppa Italia Inter, cresce il montepremi del torneo: si può vincere fino a 7,6 milioni di euro! I dettagli

Leggi su Internews24.com

di Redazioneildel: si puòa 7,6di! Isulla competizioneDomani riprenderà il cammino indell’, con l’andata della semifinale contro il Milan. Oggi in campo le altre due semifinaliste, Bologna e Empoli. Intanto la Gazzetta dello Sport fa sapere come ilper la squadra vincitrice della competizione sia salito quest’annoa 7,6di– «Di fronte alla prospettiva faraonica di successi inpa e nel mondo, lasembra quasi rimpicciolirsi, ma sarebbe solo un errore prospettico: tutte e quattro le semifinaliste,compresa, bramano per questo trofeo. I campioni disaranno pure distratti dai maxi-per la nuova Champions e dai dollari del Mondiale per club, ma anche la componente economica ha un valore nella loro caccia al trofeo.