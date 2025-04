Coppa Italia il Bologna di Italiano ipoteca l’accesso in finale | 3-0 a Empoli Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Serata che il presidente Fabrizio Corsi definisce ‘elettrizzante’ nel prepartita, ma al Castellani diè ila dominare la semid’andata di. La compagine felsinea ottiene la sesta vittoria consecutiva, la nona nelle ultime undici, imponendosi con fuori casa con il punteggio di 3-0 grazie alle reti siglate da Orsolini e Dallinga con una doppietta. Gli uomini di Vincenzono, attualmente anche quarti in Serie A, lasciano questa sera la Toscana con la consapevolezza di aver fatto un deciso passo verso unache manca dal 1974.ORSOLINI-DALLINGA: UNO-DUEche parte a tutta e vuole subito mettere le cose in chiaro. Neanche 90 secondi di partita e Orsolini trova tanto spazio davanti a sè, arriva a tu per tu con il giovane estremo difensore Seghetti, ma sfiora soltanto il il palo con il suo tiro quasi a botta sicura.