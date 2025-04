Lapresse.it - Coppa Italia, Empoli-Bologna: probabili formazioni e dove vederla in tv

Al via questa sera la prima semifinale di. Calcio di inizio alle ore 21:00 allo stadio ‘Castellani’ di: leNella probabile formazione di D’Aversa, un 3-4-2-1, ci sono Silvestri, De Sciglio, Marianucci e Tosto in difesa, Gyasi, Grassi, Bacci, Cacace a centrocampo e Fazzini-Konate dietro a Colombo unica punta. ? ????????? @fc1909 ? #CarloCastellani #ComputerGrossArena? Ore 21.00? #Frecciarossa? #Canale5 @sportmediaset pic.twitter.com/cdvQ3SszQM—Football Club Official (@FC) April 1, 2025no probabilmente punterà sul 4-2-3-1 con Skorupski tra i pali dietro a Holm, Beukema, Lucumì e Miranda, Freuler e Pobega a centrocampo, Dominguez, Fabbian, Ndoye sulla trequarti alle spalle di Odgaard.