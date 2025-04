Sport.quotidiano.net - Coppa Italia: Empoli-Bologna, probabili formazioni e dove vederla in tv

, 1 aprile 2025 – Primavera piena, diciotto gradi, un sole che già morde. Sul cielo di Casteldebole c’è ancora la scia invisibile delle bandiere del popolo rossoblù che domenica ha giurato eterno amore a Vincenzono e a suoi ragazzi chiedendo loro di riscrivere la storia. TIFOSI A CASTELEBOLE E la storia questa notte passa dal Castellani, atto primo della semifinale di(gara di ritorno il 24 aprile al Dall’Ara) contro unche può diventare tostissimo se solo si commette l’errore di considerarlo un avversario abbordabile. "Di sicuro l’errore di sottovalutare l’avversario non lo commetteremo – mette subito i puntini sulle ino –. Basta vedere il cammino che ha fatto l’per arrivare in semifinale (eliminate Torino, Fiorentina e Juve, ndr). E poi il Castellani è un campo in cui ho sempre sofferto.