Coppa Italia Empoli-Bologna 0-3 | Italiano ipoteca la finale

La prima semid’andata diha emesso il proprio verdetto, con ilche supera 3-0 l’e mette un piede e mezzo invisto anche il ritorno davanti ai propri tifosi. Al Castellani va in scena una prestazione di alto livello da parte dei felsinei, che fanno valere la propria superiorità tecnica a fronte dei toscani, che dovranno lasciarsi alle spalle questa sconfitta e tornare a pensare a raggiungere la salvezza in campionato., il racconto del match: decidono Dallinga e OrsoliniPrimo tempo che si apre subito con ilche mette in chiaro le proprie intenzioni per questa sfida, interpretandola con grande pressing e ritmi alti. La formazione dino costruisce fin dai primi minuti diverse occasioni importanti per portarsi in vantaggio, trovandolo poi al minuto 23, con Orsolini che riceve a centro area il crossi di Odgaard e al volo batte Seghetti.