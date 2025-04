Inter-news.it - Coppa Italia, andata semifinali: i calciatori diffidati e squalificati

dellediche, a livello disciplinare, significa una cosa: iammoniti fra stasera e domani sarebberoal ritorno e rientrerebbero per l’eventuale finale. O, in caso di eliminazione, per la prima partita utile della prossima stagione nel torneo (le sanzioni non si scontano in Serie A).EMPOLI-BOLOGNA martedì 1 aprile ore 21Empoli: Sebastiano Esposito, Saba Goglichidze, Luca Marianucci, Giuseppe Pezzella.Empoli: Liam Henderson (una giornata).Bologna: Emil Holm, Dan Ndoye.Bologna: nessuno.MILAN-INTER mercoledì 2 aprile ore 21Milan: Filippo Terracciano.Milan: nessuno.Inter: Denzel Dumfries.Inter: Kristjan Asllani (una giornata).