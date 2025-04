Davidemaggio.it - Coppa Italia, al via le semifinali

Latorna protagonista con le ultime e decisive battute: le. Si riaccendono così i riflettori sul calcio in chiaro, con Mediaset che detiene l’esclusiva della competizione fino al 2027.Il programma TV delleSarà Canale 5 a trasmettere in diretta, a partire da questa sera, le quattro partite (andata e ritorno) che stabiliranno le due squadre che andranno a contendersi il titolo. Ecco il programma:martedì 1 aprile Empoli-Bologna (Canale 5, ore 21)mercoledì 2 aprile Milan-Inter (Canale 5, ore 21)mercoledì 23 aprile Inter-Milan (Canale 5, ore 21)giovedì 24 aprile Bologna-Empoli (Canale 5, ore 21)Ogni incontro sarà seguito dallo studio live condotto da Monica Bertini, in compagnia dei vari ‘talent’ di Sport Mediaset.La finale mercoledì 14 maggioLa2024/2025 si concluderà, come ormai da tradizione, con la finale di scena allo stadio Olimpico di Roma, fissata per mercoledì 14 maggio, sempre alle 21 e sempre in diretta su Canale 5.