Coppa Italia 2024/25: Semifinali Andata Esclusiva Mediaset – Programma e Telecronisti

È tutto pronto per l'delledi. Ad aprire ilsaranno Empoli e Bologna, che scenderanno in campo martedì 1° aprile alle 21. Il giorno dopo, alla stessa ora, sarà il turno del derby tra Milan e Inter. Per quanto riguarda le gare di ritorno, Inter-Milan è inmercoledì 23 aprile mentre Bologna-Empoli si giocherà giovedì 24 aprile (entrambe alle 21). LaFrecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione/2025. Il prossimo spettacolo si concluderà il 14 maggio 2025, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità della Juventus, vincitrice dell’ultimo trofeo. Scattata con il turno preliminare dello scorso 3 e 4 agosto la 77esima edizione della, torneo che si giocò per la prima volta nel 1922 e vide la vittoria del Vado che superò in finale per 1-0 l’Udinese, dopo i tempi supplementari, grazie alla rete decisiva di Levratto.