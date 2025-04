Lapresse.it - Coppa Italia 2024-2025, domani Milan-Inter: dove vederla in tv

Nellava in scena, mercoledì 2 aprile, il derby. Dalla partita di San Siro uscirà la seconda finalista della competizione che sfiderà per il titolo la vincente di Empoli-Bologna in programma stasera. Il calcio d’inizio del derby è fissato alle ore 21. Sarà possibile vederein diretta tv e in chiaro su Canale 5.Telecronaca affidata a Riccardo Trevisani e Massimo Paganin. Inviati: Angiolo Radice e Claudio Raimondi. Il prepartita della sfida, a partire dalle ore 20, sarà visibile in diretta streaming su SportMediaset.it e sulla piattaforma Mediaset Infinity. A seguire, su Canale 5, studio condotto da Monica Bertini e con Cristian Panucci, Andrea Ranocchia, Stefano Sorrentino, Mino Taveri e Graziano Cesari.