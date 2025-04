Ilrestodelcarlino.it - Contromano in A14: muore 73enne, intera famiglia ferita

Insull’A14 tra Cattolica e Pesaro: un morto e. È il bilancio dell’incidente in autostrada che ieri pomeriggio ha mandato in tilt il traffico con lunghe code anche nella zona di Cattolica. Stando alla ricostruzione, un uomo di 73 anni originario del Fanese intorno alle 15.45 avrebbe imboccatol’autostrada A14 partendo dal casello di Pesaro con direzione Cattolica scontrandosi – dopo aver percorso 3 chilometri – con un’altra vettura dove viaggiava unadi tre persone. Nello schianto l’uomo è morto. A causa dell’impatto sono anche rimasti feriti padre, madre e bimbo di 6 anni, originari del Pesarese. Le loro condizioni tuttavia non sono gravi. Lo schianto tra le due auto è avvenuto a Gradara, all’altezza del km 51,400 tra Cattolica e Pesaro, in direzione di Ancona, e ha reso necessario la chiusura temporanea del tratto, riaperto dopo un’ora e mezza.