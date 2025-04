Dayitalianews.com - Controlli nei ristoranti in provincia di Latina: attività sospese per violazioni sulla sicurezza e lavoro nero e multe per 20mila euro

Sospesa un’di ristorazione a Cori: mancava il DVRProseguono idei Carabinieri del Nucleo Ispettorato delsul territorio pontino. A seguito di un’attentaispettiva condotta presso un ristorante di Cori, i militari hanno deferito in stato di libertà un uomo di 58 anni, titolare dell’, per la mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), strumento obbligatorio per garantire ladei lavoratori nei luoghi di.Nel corso del controllo, è emerso anche l’impiego di un lavoratore “in” su cinque presenti al momento dell’accesso. Una circostanza che, unitamente alle carenze documentali, ha spinto i militari ad adottare il provvedimento di sospensione dell’imprenditoriale per graviin materia di salute e