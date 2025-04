Juventusnews24.com - Continassa Juve: nuovi aggiornamenti su Cambiaso e Douglas Luiz, domani prevista doppia seduta!

di RedazionentusNews24Le ultime notizie di formazionein vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla– Tutti gliin casasu infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità dalla.Allenamento: le ultime dallaFocus sul lavoro atletico: oggi laè andata di corsa alla, per intensificare la preparazione verso la trasferta all’Olimpico di Roma nel prossimo weekend. Il gruppo si è ritrovato al mattino e, oltre a quanto appena anticipato, ha concluso la sessione con una serie di partitelle in campo.il piano di lavoro prevede, al mattino e al pomeriggio.Ancora lavoro differenziato per: entrambi rimangono in dubbio per la trasferta sul campo della Roma.