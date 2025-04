Tvplay.it - “Conte via? De Laurentiis ha già due sostituti”: annuncio a sorpresa sul futuro del Napoli

Leggi su Tvplay.it

Antonioalla fine di questa stagione? Aurelio Deha già i due nomi di quelli che potrebbero essere iper la panchina del. Se Antoniosarà o meno l’allenatore delil prossimo anno, questo lo capiremo soltanto al termine della stagione. Gli azzurri avranno ancora dei mesi molto intensi da giocare, con la corsa Scudetto che con ogni probabilità di vedrà protagonista da qui fino al termine del campionato; l’Inter, dall’altra parte, sarà la grande antagonista in questo duello senza esclusione di colpi.Aurelio Desorridente (AnsaFoto) TvPlay.itPer Antonio, però, ilè tutto da definire: l’allenatore non avrebbe motivo per lasciare, a partire dal fatto che il suo contratto è ancora lungo e non ci sarebbero nemmeno i presupposti per vederlo andareuna volta terminata questa stagione.