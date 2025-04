Spazionapoli.it - Conte squalificato dopo Napoli-Milan e al club rossonero scatta la multa

Antoniol’ammonizione in, mentre il giudice punisce ilper un comportamento scorrettoCosta caro il cartellino giallo inper Antonio, che non si siederà in panchina al Dall’Ara per la trasferta contro il Bologna. L’allenatore azzurro seguirà la partita dalla tribuna, mentre Stellini, il suo vice, dirigerà la squadra a bordocampo.Antonioha accumulato cinque cartellini gialli, come segna il giudice sportivo Mastrandrea nel suo comunicato e di conseguenza saràper un solo turno di campionato. Tornerà in panchina al Maradona, quando ilaffronterà il 14 aprile l’Empoli, nel monday night.Ma nel comunicato della Lega Serie A spunta anche unaper il. Infatti, ilpagherà 10 mila euro per aver ritardato l’ingresso in campo nel secondo tempo di circa 3 minuti.