Conte sbanda da Floris | nervoso?

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Crosetto? Quello è un insulto, lui può parlare male degli avvocati, può parlare male di me, non so che competenza abbia nel campo per fare queste valutazioni. Una cosa è certa, con il Movimento 5 stelle un presidente dell'associazione delle industrie militari non avrebbe mai fatto il ministro della Difesa". Giuseppe, presidente del Movimento 5 stelle, ospite di 'Di Martedì', programma di Giovannisu La7 vomita odio sul governo. E come sempre usa toni che rasentano l'offesa e l'insulto. Poi è il turno di Meloni: "Sono due anni e mezzo che Giorgia Meloni ci riempie di chiacchiere e fa delle ottime battute. Ma lei pensa davvero che essendosi assunta la responsabilità storica di sottoscrivere il 6 marzo, al Consiglio europeo, questo piano folle di riarmo, garantirà più sicurezza a tutti i cittadini europei?".