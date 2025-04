Spazionapoli.it - Conte, l’addio al Napoli è davvero possibile: De Laurentiis avrebbe già scelto il sostituto

Antoniopotrebbedire addio ale il presidente Aurelio Depersino giàilIl futuro di Antonioresta un rebus. Per qualcuno, come il giornalista Ivan Zazzaroni, rimarrà ancorato alla panchina del, per qualcun altro, il rapporto con il presidente Deè ai minimi storici e potrebbevalutare un addio. Il tecnico leccese agiterebbe tutti, aumentando le speranze di Milan e Juventus, che sperano di potergli offrire un contratto per la prossima stagione.Sulle pagine di Tuttosport, questa mattina, l’ex Salvatore Bagni ha dichiarato che, a detta sua,non è soddisfatto del mercato di gennaio e starebbe concretamente pensando di lasciare il. Un’ipotesi che terrorizza i tifosi partenopei a 8 giornate dalla fine del campionato, con 3 punti di distanza dall’Inter prima.