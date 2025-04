Juventusnews24.com - Conte Juve (Tuttosport), il gelo di Napoli riaccende le speranze dei bianconeri! Le ultimissime sul futuro del tecnico

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24), ilditra ile De Laurentiisledei! LesuldelSi riaccendono lein casadi arrivare ad Antonio, allenatore attualmente sotto contratto con il. Il grandedi queste ultime settimane con De Laurentiis avrebbe appunto riacceso ledei.A riportarlo è, che spiega come da Torino stiano monitorando attentamente la situazione consapevoli del fatto che in estate si procederà con ogni probabilità a un nuovo cambio in panchina. Suva registrato anche l’interesse del Milan.Leggi suntusnews24.com