Conte Giuntoli e nuovo presidente Juve | il primo ritorno è già chiuso | ESCLUSIVO

I bianconeri sono avvolti in un clima di totale incertezza sia in panchina che nella rosa e in dirigenza: le ultime su tutti i cambiamentiLantus punta tutto su questo finale di stagione per centrare almeno il quarto posto che vorrebbe dire almeno Champions League. È arrivato in panchina Igor Tudor a sostituire Thiago Motta dopo l’ennesima batosta in campionato che ha fatto seguito alle eliminazioni con PSV ed Empoli. “Sarà il nostro allenatore anche al Mondiale per Club, poi vedremo”, ha dettosul croato. Che ora proverà a giocarsi tutte le sue carte per strappare una conferma in ogni caso complicata.e Gasperini (LaPresse) – calciomercato.itIn questo momento allac’è grande incertezza, ma non solo per quello che sarà il prossimo allenatore. Anche attorno a Cristianoci sono parecchie indiscrezioni su un futuro non così al sicuro, così come per tutto il board.