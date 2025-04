Ilnapolista.it - Conte chiede garanzie per il futuro, atteso vertice con De Laurentiis (Repubblica)

Le parole dinel post partita di Napoli-Milan hanno lasciato molti dubbi suldell’allenatore. Il suo contratto con il Napoli fino al 2027 è un fatto, ma lo è anche la situazione della squadra che da tempo lotta con una rosa ridotta e domenicaha dovuto fare i miracoli.parla dele della riunione in programma con il presidente De“il Napoli s’è aggrappato al sogno, nonostante un organico non da scudetto. «Stiamo facendo miracoli».nel finale col Milan si è aggrappato a Ngonge e Mazzocchi. Poi vittoria e Tachipirina lo hanno rasserenato. «L’anno scorso non ho allenato e studiato tanto, ampliando le mie conoscenze tattiche. Quello che ho affrontato in questa stagione non mi era mai accaduto, ho dei ragazzi super a aiutarmi». Ecco perché gli azzurri sono lassù, soffrendo.