Consigli di quartiere, strali sul centrosinistra

Non si placano le polemiche suieri di: 50 estratti a sorte, 150 scelti dalo comunale. "Il disastro è completo – commenta il cittadino Graziano Tinti – dopo l’estrazione della tombola per l’elezione di alcunieri, che con il senno di poi era più giusta per tutti, è arrivata la ‘magica’ spartizione politica per i rimanenti. La cosa assurda è che l’opposizione ha avallato il sistema, sarebbe stato meglio starne fuori togliendosi da eventuali responsabilità per scelte di altri. Più che ‘un esercito dieri’ sarà ‘un’armata Brancaleone’ con i vari capi branco". Da comune cittadino Graziano Tinti pone dei quesiti: "In che modo e dove saranno convocate le prime riunioni? L’assemblea per essere regolare da quante persone dovrà essere composta? Sarà eletto un presidente, un vice e un segretario, dove saranno pescati a destra, sinistra, al centro o al fiume? Penso che dopo tre riunioni non parteciperà più nessuno e ci saranno liti per spendere i pochi soldi stanziati.