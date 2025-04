Sport.quotidiano.net - Consaro "Playoff, siamo delusi. Un voto? Sei"

Le ombre della sera senese fanno da cornice all’ultima palla dei quarti deie alla vittoria dell’Emma Villas in due partite, con la seconda solo per due punti dopo un lottatissimo tiebreak nel quale la Consar si è trovata per due volte avanti di un punto nelle battute finali, prima di cadere 3-2. Alessio Tallone due anni orsono col Tonno Callipo aveva vinto coppa, campionato e supercoppa ed è stato uno dei più positivi nella sfida in terra toscana. Forse resta il rammarico di aver visto un’ottima Consar in gara2, ma meno brillante in gara1. "Abbiamo disputato una buona partita a Siena – spiega lo stesso martello nato a Fano – purtroppo non è bastato. Ma quando si perde bisogna essere lucidi e fare i complimenti agli avversari. Personalmente odio perdere: questo però è lo sport e si deve stringere la mano a chi ha passato il turno.