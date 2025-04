Confimi Industria Campania lancia lo Sportello Impresa 5 0 | innovazione e futuro in un solo incentivo

Leggi su Ildenaro.it

Si è concluso con successo l’evento di lancio dello5.0, promosso dae dal Consorzio Suggestioni Campane Promotion, sotto la guida del presidente Luigi Carfora. Un’iniziativa strategica che si propone di accompagnare le imprese nella doppia transizione digitale ed ecologica, mettendo a disposizione strumenti concreti per l’e l’efficienza energetica.Un’opportunità concreta per il MezzogiornoDurante il convegno, esperti e rappresentanti istituzionali hanno evidenziato il ruolo cruciale del Piano Transizione 5.0, che, con un finanziamento di 6,4 miliardi di euro, rappresenta un volano di sviluppo per le imprese italiane, in particolare nel Mezzogiorno.Marco Cerreto, membro della XIII Commissione (Agricoltura) e della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro, ha sottolineato: “Grazie a, oggi abbiamo affrontato il tema di5.