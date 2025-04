Bergamonews.it - Confai Bergamo festeggia 90 anni e guarda al futuro della meccanizzazione agricola

Leggi su Bergamonews.it

, associazione provinciale di rappresentanza delle imprese agromeccaniche e agricole, taglia il traguardo dei 90e li celebra a Villa Caroli Zanchi con un libro (‘: 90al servizio dell’agricoltura‘), un’assemblea generale durante la quale sono stati consegnati i premi per le imprese del contoterzismo agricolo più longeve (dai 50di iscrizione in su) e una tavola rotonda che ha permesso dire alprofessione, fra robot, droni, agricoltura digitale e Intelligenza Artificiale e con la certezza che etica, professionalità e lealtà resteranno sempre valori attuali.“La fase attuale è caratterizzata da incertezze di varia natura, instabilità di tipo geopolitico, rischi di volatilità dei mercati, investimenti sempre più complessi da indirizzare in un’agricoltura fortemente esposta ai rischi dei cambiamenti climatici – ha detto in assemblea il presidente di, Leonardo Bolis, affiancato dal segretario generale Enzo Cattaneo -.