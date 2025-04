Ilnapolista.it - Conceiçao: «Non c’entro niente con le guerre interne al Milan. Parlo da allenatore»

Sergiodel, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di-Inter, sfida valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia.: «Lotto per vincere ed non per il nono posto»Il suo terzo derby stagionale per:«Sono state partite importanti per noi. I momenti sono diversi con giocatori differenti in campo. Vedremo di fare una buona partita, vediamo l’Inter cosa potrà fare; sono una squadra fortissima, con unda tanto tempo e un gioco solido. Ma noi vogliamo vincere».Come stanno i giocatori?«Il gruppo sta bene, Loftus-Cheek tornerà oggi ao. Sono tutti disponibili. Abbiamo ancora un allenamento domani. Oggi abbiamo fatto un lavoro differenziato per chi ha giocato di più a Napoli, poi lavoro tattico un po’ oggi e domani, senza intensità.