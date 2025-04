Inter-news.it - Conceicao: «Milan, tutti disponibili tranne uno! Mi chiamavano ‘pippa’…»

Anche Sergioha parlato in conferenza stampa dopo Simone Inzaghi. Il tecnico rossonero ha risposto alle domande dei colleghi giornalisti presenti riguardo-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia in programma domani.-INTER COPPA ITALIA – LE DICHIARAZIONI DIIN CONFERENZA STAMPAQuanto può incidere l’andata sul risultato complessivo? Lo vede più simile a quale match precedente?La prima sfida è stata importante per noi, ha deciso un titolo. I momenti sono ora diversi, ci sono giocatori diversi, dobbiamo fare una buona partita. L’Inter gioca da anni con lo stesso allenatore, con un lavoro solido, per cui noi dobbiamo entrare forti nel match e raggiungere quello che vogliamo, cioè la vittoria.Come stanno Loftus-Cheek e Thiaw? Può essere la notte di Leao?Il gruppo sta bene, qui ci sono solo calciatori