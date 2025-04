Unlimitednews.it - Conceicao “Inter squadra fortissima, ma vogliamo partire forte”

MILANO (ITALPRESS) – “I derby passati sono state partite importanti per noi. I momenti sono diversi con giocatori differenti in campo. E’ una partita pesante, importante per tutti. Vediamo di fare una buona partita, l’è una, giocano da qualche anno insieme, Inzaghi ha svolto un gran lavoro. Dobbiamo entrarein partita e raggiungere ciò cheovvero vincere”. Lo ha dichiarato l’allenatore del Milan Sèrgioalla vigilia del match contro l’, gara valida per la semifinale d’andata di Coppa Italia.“Abbiamo una partita da fare – ha evidenziato in conferenza stampa –, dobbiamo concentrarci, entraree vincerla, è chiaro che la vittoria della Coppa Italia è la strada più corta per arrivare in Europa, ma pensiamo alla partita”. Il tecnico ha poi parlato nel caso in cui il Milan dovesse vincere la Coppa Italia: “Non lo so come mi sentirò.