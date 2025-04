Ilfattoquotidiano.it - Conceicao attende l’Inter e gonfia il petto: “Provate a vedere da quanti anni il Milan non vince due titoli”

Un derby che può valere una stagione. Non è una frase fatta, tutt’altro. Ildevere per indirizzare la sua strada verso la finale di Coppa Italia. Il nono posto in campionato ha fatto tramontare le possibilità dei rossoneri di qualificarsi alla prossima Champions League, ma oggi anche un posto in Europa League è un obiettivo difficile da raggiungere per Sergioe i rossoneri. “È chiaro che la Coppa Italia è la strada più corta per arrivare in Europa“, ha sottolineato lo stesso tecnico portoghese in conferenza stampa alla vigilia della semifinale con.“Il derby è sempre una partita importante per tanti motivi. I momenti sono diversi, con anche qualche giocatore diverso. Cerchiamo di fare una buona partita. Dobbiamo entrare forte in partita ere”, ha detto