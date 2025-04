Internews24.com - Conceicao a Mediaset: «Crediamo nella Coppa Italia! Inter senza Lautaro e Taremi? A noi manca Loftus-Cheek…»

di Redazione: «? A noi-Cheek.» Le parole del tecnico rossoneroAlla vigilia di Milandi, Sergioha parlato cosi ai microfoni di Sport:LE PAROLE- «Cisin dal primo momento, a inizio stagione ci sono dei traguardi da raggiungere e questo è un obiettivo della squadra ein questo trofeo. Le critiche? Io non vedo il bicchiere mezzo vuoto o mezzo pieno. O sono bravo durante la partita a cambiarla oppure inizialmente dovevo fare altre scelte. È facile parlare dopo la partita. Loro non hanno? Non c’è-Cheek dalla nostra parte, ci sono altre assenze. E poi la rosa dell’è ampia e di qualità. Dobbiamo guardare la dinamica di questa squadra, pensare a cosa fare per giocare una partita positiva e vincerla.