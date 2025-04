Conan, il ragazzo del futuro, l’anime che ha lanciato Miyazaki

Leggi su Ildenaro.it

di Alessandro SpagnuoloNegli ultimi giorni, una nuova tendenza si è diffusa nel mondo digitale, soprattutto sui social: sempre più persone hanno iniziato a utilizzare ChatGPT di OpenAI per trasformare le proprie foto in immagini dallo stile inconfondibile dello Studio Ghibli. Questa pratica, chiamata “Ghiblificazione”, ha rapidamente guadagnato popolarità, permettendo agli utenti di immergersi nell’estetica magica e sognante dei film color pastello di Hayao(?? ?,Hayao) e, al tempo stesso, promuovendo involontariamente la casa giapponese anche tra coloro che, fino a quel momento, non la conoscevano perché poco interessati all’animazione o a questo genere di film. Per questo motivo oggi parleremo della prima serie anime* che ha portatoa farsi conoscere:ildel(???????, Mirai sh?nen Konan).