Con una giacca in stile Ringo Starr Barry Keoghan si è già calato nella parte

I Beatles non sono celebri solamente per la loro abilità nelle melodie, ma anche per il loro senso dello. I completi e le frange degli esordi, gli abiti psichedelici da marching band per la copertina di Sgt. Pepper's, il doppio denim di George Harrison per la copertina di Abbey Road. I Fab Four sapevano vestirsi bene!Il che significa che gli attori che li interpreteranno nel quartetto di biopic di Sam Mendes, la cui uscita è prevista per l'aprile del 2028, hanno un compito non da poco. Ieri sera, in occasione di un evento dell'industria cinematografica, il CinemaCon, a Las Vegas, è stata rivelata (o confermata) la formazione cinematografica: Harris Dickinson nel ruolo di John Lennon,in quello di, Joseph Quinn in quello di George Harrison e Paul Mescal in quello del collega Paul McCartney.