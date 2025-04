Quifinanza.it - Con le nuove tariffe luce fino a 196 euro in più in bolletta

Leggi su Quifinanza.it

L’ultimo aggiornamento tariffario dell’energia elettrica per i consumatori vulnerabili, deciso da Arera a marzo 2025, ha introdotto una riduzione della spesa annua inferiore ai 15per famiglia, precisamente 14,8per nucleo. Tuttavia, nonostante gli sconti in, il risparmio (che è comunque basso ed equivale a circa 1,25al mese), non è in grado oggi di fare da cuscinetto all’impennata dei costi dell’energia registrata negli ultimi quattro anni.Di quanto sono aumentate le bollette negli ultimi 4 anniAnalizzando le stime fornite da Codacons, con le, per un consumo medio di 2.000 kWh annui, ladellaper i vulnerabili scende a 610,8. C’è, effettivamente un calo, ma è minimo, soprattuto se si considera che, rispetto allo stesso periodo del 2021, la spesa energetica è aumentata del 46,6%, traducendosi in un aggravio annuo di 196in più a famiglia.