.com - Con iOS 18.4 arriva Apple Intelligence anche in Italia

Leggi su .com

ha rilasciato una serie di aggiornamenti software di medio rilievo per quasi tutti i suoi dispositivi, portando novità significative a iOS, iPadOS, macOS, tvOS e visionOS. Tra le funzionalità più attese spiccano l’arrivo disu Vision Pro, le notifiche prioritarie per iPhone e iPad, e miglioramenti per la gestione della posta su Mac.Perchéè stato un fallimento: 4 motivi chiaveiOS 18.4 e iPadOS 18.4: priorità alle notifiche e nuove emojiIl cuore degli aggiornamenti per iPhone e iPad è Priority Notifications, una funzionalità che utilizzaper filtrare le notifiche urgenti, evidenziandole rispetto al resto. Questo sistema promette di ridurre il rumore digitale, aiutando gli utenti a concentrarsi sulle informazioni realmente importanti.