Lanazione.it - Comunivan: il van-ufficio di Martina Vesco e Diego Garbini rivoluziona il lavoro agile

da remoto o in presenza? Postazione fissa o? Non esiste una risposta univoca. E mentre la questione è dibattuta ad ogni livello, almeno dalla fine della pandemia, da organi di informazione, amministratori delegati e società che si occupano di ambienti disono già ben dentro a questa rivoluzione che sta cambiando la "narrativa del luogo di". Proprio oggi è partito il progetto “” che inaugura la loro nuova ed originale postazione lavorativa. "È un van-dove possiamo incontrare clienti, dare consulenze e lavorare in qualsiasi posto". Dieci anni fa, nel 2015 nasceva l’agenzia di social media marketing “Comunicare 2.0” su idea dell’amica Fausta Belli alla quale dal 2017 sono subentrati. Anni di esperienza nella gestione dei profili social per aziende di vari settori, loro risiedono in Lunigiana a Licciana Nardi: uniti da un’amicizia e poi dal, dopo tre anni di attività sono diventati anche una coppia di vita legata dalla comune passione professionale.