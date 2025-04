Ilgiorno.it - Como, ruba cosmetici al supermercato per rivenderli online: denunciata a soli 15 anni

, 1 aprile 2025 –vaal, per poion line a prezzi concorrenziali. La ragazza, una 15enne di origine romena residente a Bregnano, è stata bloccata ieri mattina da una pattuglia della Squadra Volante, intervenuta alle 7,30 in undi piazza Fisac a, dove gli addetti alla sicurezza avevano segnalato un furto. Avevano infatti notato alcuni giovani nella corsia dei, che infilavano la merce all’interno dello zaino della quindicenne, cercando di non farsi notare. Poi la ragazza si è avviata da sola verso le casse, dove ha pagato solo una bevanda. Ma dal controllo dello zaino, sono spuntati numerosi articoli, per un valore totale di oltre 500 euro. Dagli accertamenti successivi svolti dalla polizia, è emerso che la ragazzava abitualmente merce di questo genere, per poi rivenderla su un sito web a prezzi particolarmente convenienti, inferiori a quelli di mercato.