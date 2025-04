Cultweb.it - Come sarà il cielo di aprile? Avremo una Luna rosa e i pianeti “sorrideranno”

Benarrivato, il mese della primavera piena promette spettacoli celesti davvero belli, con stelle brillanti, allineamenti planetari e il passaggio di una pioggia di meteore. Tra i protagonisti ci saranno lae lo sciame delle Liridi, visibile in condizioni ideali. Ecco, nel dettaglio, gli eventi più importanti.Il primo, lacrescente si troverà vicina alle Pleiadi, un ammasso aperto nella costellazione del Toro. Queste stelle, tra cui le più luminose sono facilmente riconoscibili a occhio nudo, si trovano a circa 410 anni luce dalla Terra. La visionespettacolare in condizioni disereno.Uncon stelle cadenti (fonte: Unsplash)Il 13la volta dellapiena, chiamata “”. Nonostante il nome, il satellite non assumerà una colorazione particolare, maassociato alle fioriture primaverili.