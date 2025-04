Cultweb.it - Come morì Marvin Gaye? Le sue ultime parole furono: “L’ho voluto io”

Il 1° aprile 1984 un efferato omicidio sconvolse l’America: la vittima era il celebre cantante soul, soprannominato “il Principe della Motown”, cheappena un giorno prima del suo 45esimo compleanno. A rendere particolarmente inquietante questo tragico evento, uno dei più tristemente noti nel mondo della musica è il fatto che a compiere il delitto fu il suo stesso padre, il reverendoGay Sr. Scopriamo allora, cosa accadde esattamente quel pomeriggio di 41 anni fa e qualigli eventi che portarono a una tale tragedia.nasceGay Jr il 2 aprile 1939, e fin dalla prima infanzia ha un pessimo rapporto col padre, un ministro della Chiesa Ebraica Pentecostale ossessionato dalla disciplina, che non esita a ricorrere a frequenti punizioni corporali ai danni dei suoi figli e diin particolare; è inoltre risaputo, nel quartiere di Washington in cui la famiglia vive, che l’uomo è solito vestirsi da donna e conduce una non meglio identificata “doppia vita”.