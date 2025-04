Linkiesta.it - Come i media francesi hanno reso presentabile Marine Le Pen

Lunedì 31 marzo la leader del Rassemblement National (Rn)Le Pen è stata condannata per utilizzo improprio di fondi europei. Le sarà proibito candidarsi a qualunque incarico politico, nazionale o locale, per i prossimi cinque anni, anche nel caso facesse appello. Non potrà quindi correre alle prossime presidenziali, previste per il 2027. Il Rn era stato il partito più votato al primo turno delle elezioni legislative della scorsa estate e, al momento, sondaggi ripresi da Le Figaro danno Le Pen avanti di molto contro qualsiasi altro avversario, di centro o di sinistra, per le prossime presidenziali.Le Pen è universalmente riconosciutal’artefice della normalizzazione del Rn, che prima di cambiare nome nel 2018 si chiamava Front National.e politologiutilizzano un termine specifico per definire questa normalizzazione: dédiabolisation, traducibile con de-demonizzazione.