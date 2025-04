Come aprire siti in modalità desktop su Android e iPhone

Leggi su .com

Sui cellulari iweb, la maggior parte di essi, si aprono nella stessarispetto asono su PC. Alcuni, però, mostrano meno opzioni oppure obbligano ad installare la relativa applicazione.La versione "mobile" di un sito, inoltre, è sempre più compatta, più leggera e ottimizzata per lo schermo piccolo di un telefono e che si possa caricare più rapidamente e consumando meno traffico dati della versione "".Anche questo sito ha un aspetto leggermente diverso se aperto da cellulare, con un layout poco diverso più facile per la lettura se visualizzato da uno smartphoneo da un.Altripopolari sono invece molto diversi se aperti da cellulare invece che dal PC, tra questi, quelli più importanti sono Facebook, che dal browser mobile si aprefosse l'app, TikTok che in versione mobile obbliga a usare l'app, Spotify stessa cosa e poi i giornali onlineCorriere, Repubblica, Gazzetta, Sole 24 Ore ed altri che sono molto più limitati e, in certi casi, con più contenuti a pagamento.