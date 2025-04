Iltempo.it - "Colpo di coda dell'inverno". MeteoGiuliacci: quando torna il freddo

Mercoledì 2 aprile il maltempo concederà gli ultimi colpi disul centro-sud e sulla Sicilia dove non si escludono temporali intensi e nubifragi. Al Nord, invece, il tempo si stabilizza con cieli sereni e temperature in aumento. Da giovedì 3 aprile l'anticiclone africano avanzerà dal Sahara verso il Mediterraneo e l'Europa centrale, garantendo condizioni più stabili e un generale rialzo termico. Le temperature supereranno i 20-22°C al centro-nord e toccheranno i 25°C in Sardegna mentre al Sud persisteranno venti sostenuti da nord. Ma secondo gli esperti di www..it questa parentesi primaverile durerà fino a domenica 6 aprileuna decisa irruzione di aria artica raggiungerà l'Europa orientale e, successivamente, l'Italia. Il brusco calo termico porterà valori inferiori alla media di 8-10°C, con minime sotto i 5°C al centro-nord.