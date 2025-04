Ravennatoday.it - Colpito da un furgone mentre attraversa la strada in bici: giovane ciclista finisce in ospedale

Leggi su Ravennatoday.it

Un grave incidente è avvenuto alle prime luci di martedì, con unche è stato trasportato in. Tutto è avvenuto intorno alle 6.30 in via Romea Nord, più o meno in corrispondenza dell'incrocio con via Chiavica Romea, poco prima della rotonda dei Camionisti. Stando alle.