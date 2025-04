Quotidiano.net - Coloni israeliani attaccano Duma: incendi e scontri in Cisgiordania

Un gruppo di circa 50è entrato stasera nel villaggio palestinese diin, dando fuoco alle proprietà e attaccando i residenti. E' dovuto intervenire l'Idf per sedare uno "scontro violento" trae palestinesi. Lo riporta il Times of Israel. L'Idf afferma di aver ricevuto segnalazioni secondo cui decine disono entrati ae hanno appiccato il fuoco alle proprietà. "In seguito, si è sviluppato un violento scontro tra civilie palestinesi nella zona con segnalazioni di diversi palestinesi feriti nell'incidente" fino all'arrivo dell'esercito israeliano.