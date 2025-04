Ilfattoquotidiano.it - Coloni israeliani assaltano e incendiano un villaggio palestinese in Cisgiordania

Un gruppo di circa 50è entrato stasera neldi Duma in, dando fuoco alle proprietà e attaccando i residenti palestinesi. L’intervento delle forze armate israeliane ha evitato che lo scontro diventasse ancora più violento. Lo riporta il Times of Israel. Si tratta dell’ennessimo attacco da parte dia residenti palestinesi.L’esercito afferma di aver ricevuto segnalazioni secondo cui decine disono entrati a Duma e hanno appiccato il fuoco alle proprietà. “In seguito, si è sviluppato un violento scontro tra civilie palestinesi nella zona con segnalazioni di diversi palestinesi feriti nell’incidente”. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che Israele non consentirà all’Autorità Nazionale(Anp) di controllare laoccupata, durante un tour del territorio con il ministro delle Finanze di estrema destra Bezalel Smotrich, che ha affermato che Israele è “qui per restare”.